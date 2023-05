Quando il capotreno gli ha chiesto di esibire il biglietto, ha reagito prendendolo a calci e provocandogli ferite per cui è stato necessario il trasporto in ospedale. E’ stato identificato dalla Polizia Ferroviaria il presunto aggressore di un capotreno della società di trasporti Ferrotramviaria. Si tratta di un uomo di nazionalità straniera che in quel momento era sprovvisto di titolo di viaggio. I fatti risalgono a sabato 20 maggio scorso, erano all’incirca le 18.30. L’aggressione è avvenuta in prossimità della fermata Europa, a Bari. La sua posizione ora è al vaglio degli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura barese. Il capotreno aggredito è stato portato all’ospedale San Paolo. Dura la reazione sull’episodio da parte di Ferrotramviaria che in una nota ha augurato una pronta guarigione al suo Agente Addetto all’Accompagnamento del Treno, condannando il grave episodio di violenza e garantendo pieno sostegno e solidarietà al proprio personale. Ferrotramviaria ha anche ricordato che si tratta di episodi che interessano da molto tempo tutto il sistema di trasporto pubblico. «Gli Agenti Addetti all’Accompagnamento dei Treni – si legge nella nota della società che gestisce il trasporto su binari della Bari Nord – sono dotati di sistemi di video sorveglianza di tipo “body cam” per dissuadere eventuali aggressori e comunque consentirne la loro identificazione. Per tale motivo – conclude Ferrotramviaria – nessun episodio di violenza resterà impunito».