Per far fronte alla sicurezza sulle strade dell’area metropolitana di Bari è previsto un incremento di circa 140 unità di Forze dell’Ordine, tra Polizia che nei primi 4 mesi ha avuto già l’integrazione di 45agenti e altrettanti se ne attendono entro la fine dell’anno, Carabinieri e Guardia di Finanza, senza dimenticare i Vigili del Fuoco. Ad annunciarlo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha presenziato in Prefettura, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Antonia Bellomo, durante il quale sono stati tanti i temi affrontati sulla sicurezza a Bari, a partire da quello sulla criminalità organizzata: ciò che preoccupa in particolar modo il sindaco Decaro è la situazione della città vecchia, in cui si è verificato un ritorno allo spaccio legato alle scarcerazioni. Inoltre, due situazioni da tenere sotto controllo sono il fenomeno delle spaccate, i cui responsabili quasi sempre sono stati assicurati alla giustizia, e quello dei minori che sempre più spesso si macchiano di reati quali rapine e aggressioni. Le aree da tenere sotto la lente d’ingrandimento sono Piazza Umberto, la stazione, nonché alcuni parchi cittadini come Parco Rossani.

Il servizio completo su News24.City.