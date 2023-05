Torna l’incubo delle spaccate nel centro di Bari. Dopo l’impressionante serie di furti ai danni delle attività commerciali, risalente ai circa due mesi fa, un nuovo episodio si è verificato, la notte scorsa, nel quartiere Murattiano.

Ad essere colpita è stata, questa volta, la profumeria Douglas, all’altezza del civico 147 di Corso Cavour. L’irruzione è avvenuta poco dopo le 3 e mezza. Secondo una prima ricostruzione, i ladri (che avrebbero agito almeno in due) hanno sfondato la vetrina del negozio con un grosso tubo in cemento armato, preso in un cantiere vicino. Una volta mandato il vetro in frantumi, sono entrati nel locale e si sono impossessati del registratore di cassa, contenente poche centinaia di euro, più della merce, qualche bottiglietta di profumo.

Nonostante fosse scattato l’allarme, i ladri sono riusciti ad allontanarsi indisturbati prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

Sul posto una volante della Polizia e gli agenti della Scientifica, intervenuti per effettuare i primi rilievi. Acquisiti anche i filmati registrati da alcune telecamere di sicurezza della zona, una delle strade dello shopping barese, e dove quindi sono presenti diverse attività commerciali.

Al vaglio la posizione di un sospettato, fermato dopo essere stato trovato in possesso di una parte della refurtiva.

Il colpo di ieri notte, interrompe bruscamente una quiete che durava da circa due mesi. Uno degli ultimi furti con spaccata si era verificato infatti, alla fine di marzo, ai danni di un ristorante giapponese, l’Hagakure Noh Samba di via Cognetti, nei pressi del teatro Petruzzelli.

In quell’occasione, i ladri avevano distrutto con un pezzo di asfalto la vetrata della porta d’ingresso, portando via il registratore di cassa. Pochi giorni dopo il colpo, i Carabinieri arrestarono due uomini originari del Nord Africa, immortalati dalle telecamere di sorveglianza presenti all’interno ed all’esterno del locale.