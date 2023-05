Sono trascorsi 33 anni da quel 17 maggio 1990, giorno in cui l’omosessualità fu rimossa dalla lista delle malattie mentali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In ricordo di quello storico momento il 17 maggio ricorre la “Giornata internazionale contro l’omotransfobia”, indetta al fine di contrastare il fenomeno dell’omofobia, della bifobia e della transfobia. Al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, tante le iniziative a Bari promosse dall’assessorato al Walfare. Uno tra questi è l’incontro “Voci in rete per la valorizzazione delle differenze”, svoltosi nell’aula Starace della Facoltà di Scienze politiche e promosso dal servizio Counseling psicologico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con la collaborazione del dipartimento For.Psi.Com.