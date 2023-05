«Una bella giornata che vede la coalizione che governa la Regione Puglia segnare un altro importante risultato sui territori. In questo primo turno di amministrative registriamo la vittoria in tre Comuni su cinque al di sopra dei 15mila abitanti e in 20 Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, raddoppiando quindi la nostra affermazione in queste città rispetto alle consiliature uscenti. La sinergia di programmi e candidature tra le forze progressiste pugliesi continua a dare buoni frutti e questo dialogo tra Partito democratico, movimento 5 stelle, liste civiche e centro sinistra sarà ancor più importante in vista dei ballottaggi. Colgo l’occasione per augurare davvero buon lavoro a tutti i neo sindaci pugliesi».