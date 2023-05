E’ Angelo Annese il riconfermato sindaco al primo turno della città di Monopoli con una coalizione di centrodestra. Circa il 70% delle preferenze quelle registrate per la conferma del primo cittadino già eletto al primo turno nel 2018. Molto distante Angelo Papio che si attesta al 20% delle preferenze con una coalizione a guida Movimento 5 Stelle e pezzi del centrosinistra. Il PD finisce in pratica ultimo con il 3% delle preferenze per Paolo Comes.

