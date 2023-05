Beni per oltre 1,3 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Altamura dando esecuzione al decreto emesso, su richiesta della Procura barese, dalla III Sezione Penale del Tribunale di Bari. I beni sono riconducibili a un uomo residente a Gravina di Puglia riconosciuto come “soggetto connotato da una pericolosità sociale generica, in relazione al suo coinvolgimento per reati, tra gli altri, di usura, estorsione, ricettazione e riciclaggio”.

“Al fine della ricostruzione del patrimonio, con riferimento al periodo 2010-2020, è stata acquisita documentazione presso diversi uffici e sono state visionate tutte le movimentazioni finanziarie a lui riconducibili”, spiegano i finanzieri in una nota. “Gli approfondimenti svolti hanno consentito di individuare i beni con un valore sproporzionato rispetto alle fonti reddituali ufficiali”. Il provvedimento ha riguardato il sequestro anticipato, in vista della successiva confisca, di 10 fabbricati, 2 terreni, 2 auto, arredamento e disponibilità finanziarie.