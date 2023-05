“Un atto di vera delinquenza che riporta le lancette della storia indietro nel tempo e su cui tutta la politica non può tacere”. E’ il commento della deputata pugliese di Fratelli d’Italia, On. Mariangela Matera, dopo la scritta “Piombo piombo contro FdI” rinvenuta su un muro in corso Benedetto Croce a Bari.

“I proiettili ed il piombo a cui si fa riferimento sono esattamente quello che vogliamo combattere e che stiamo combattendo – ha spiegato l’On. Matera – così si crea un clima pesante assolutamente non tollerabile. Ora bisogna fare assolutamente piena luce su questa vicenda, bisogna comprendere che non si può tornare indietro con il tempo ma dobbiamo guardare al futuro così come sta facendo il Governo guidato da Giorgia Meloni. Quei riferimenti così terribili, di un periodo storico drammatico per l’Italia, speriamo vengano condannati da tutto il mondo politico. A noi – spiega l’On. Matera – il compito di continuare nel lavoro intrapreso al Governo di questo paese senza nessun timore”.