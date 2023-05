Continua la polemica in Puglia sul nodo sanità. Questa volta è l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese, a rispondere alle parole del sottosegretario alla Salute, e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, che a margine del tour elettorale in Puglia del responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, aveva annunciato ispezioni dei parlamentari e dei consiglieri regionali del partito per validare lo stato di salute della sanità regionale. Una dichiarazione che ha suscitato l’immediato disappunto del PD che ha parlato di metodi di dittatura e della Cgil che ha accusato Gemmato di fare propaganda sulle questioni che riguardano la salute dei cittadini. Palese ha poi risposto ai dati che emergono sull’indebitamento regionale che vedrebbero la Puglia prima in Italia.