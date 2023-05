I Carabinieri di Triggiano hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato in concorso due cittadini extracomunitari. In loro possesso sono stati anche trovati attrezzi da scasso.

Pochi giorni fa, i militari di Triggiano, hanno arrestato due georgiani, un 35enne ed un 30enne, mentre tentavano di entrare in un’abitazione di Valenzano, approfittando dell’assenza dei proprietari. Uno dei due soggetti si tratteneva per strada guardandosi attorno, atteggiamento che ha insospettito la pattuglia di turno che, contestualmente al controllo, sorprendeva il complice intento a forzare la porta di un appartamento ubicato nel palazzo di fronte. Nella disponibilità dei due soggetti, sono stati rinvenuti vari attrezzi da scasso. All’esito degli accertamenti urgenti, i due uomini sono stati dichiarati in arresto.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la posizione giuridica degli arrestati, nei cui confronti il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Bari ha disposto il carcere e gli arresti domiciliari, a seguito dell’interrogatorio e confronto con la difesa, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.