«Semplificazione del sistema, un rapporto di parità tra fisco e cittadini ma soprattutto riduzione del carico fiscale per famiglie ed imprese. Questi i cardini della riforma fiscale di cui si è cominciato a discutere oggi in Commissione Finanze e che credo vada nella corretta direzione di riordinare un sistema che, al momento, vede contrapposti fisco e cittadini ma che punta, invece, a ribaltare completamente questo concetto». A dichiararlo è la deputata pugliese di Fratelli d’Italia l’On. Mariangela Matera, al termine dell’audizione del viceministro Maurizio Leo in VI commissione alla Camera dove si è cominciato a discutere di Delega al Governo per la riforma fiscale.

«Si sta già lavorando alacremente sui testi unici e sul rafforzamento dello statuto dei contribuenti – spiega l’On. Matera – avanti su questa strada per cambiare completamente dopo decenni l’approccio al fisco grazie al Governo Meloni».