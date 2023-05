Allerta meteo gialla in tutta la Puglia oggi per pioggia. L’arrivo di una vasta area perturbata di origine atlantica, ha determinato un peggioramento delle condizioni meteo su gran parte dell’Italia, con precipitazioni sparse, anche temporalesche.

Le cattive condizioni meteo hanno spinto molti organizzatori di manifestazioni per il 1 maggio in Puglia a rinviarle. A Lecce le iniziative in programma al Molo di Adriano a San Cataldo e al Parco di Belloluogo (”Into the Park”) sono rinviate rispettivamente al 28 maggio e al 2 giugno. Annullata ad Andria la manifestazione provinciale del primo maggio di Cgil, Cisl, Uil della BAT. Il programma avrebbe previsto un raduno alle 10 in piazza Soffici, davanti al liceo classico Carlo Troya, e poi interventi dei sindacalisti dal palco e intrattenimento musicale. A Bari gli organizzatori del Primo maggio barese hanno rinviato al 6 maggio la festa di musica e street art in programma al parco 2 giugno. A Taranto, invece, è stato confermato il Concertone di ”Uno Maggio” al Parco archeologico delle Mura greche.

Il maltempo, come spiega Coldiretti in una nota, ha spostato la festa dalle gite fuoriporta a tavola con la scelta che in Puglia è ricaduta soprattutto sugli agriturismi.