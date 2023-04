È tutto pronto per quello che è uno degli eventi più attesi a Bari: il corteo storico di San Nicola. Sono state presentate all’interno di Palazzo di Città le novità della rievocazione storica della traslazione delle ossa del Santo di Myra, con la direzione artistica di Nicola Valenzano e lo spettacolo di danza aerea a cura di Resextensa. Il tema scelto per questa edizione è quello della speranza, un sentimento, mai come ora, necessario.

L’arrivo delle ossa del Santo è prevista per il 6 maggio al molo Sant’Antonio, poi il giorno successivo le celebrazioni proseguiranno con il trasporto via mare della sacra icona del Santo di Myra da Baia Sa Giorgio fino al Molo San Nicola, fino ad arrivare alla sera quando dalle 20.30, con partenza dal Castello Svevo, il quadro sarà accompagnato lungo i vicoli della città vecchia e arriverà alla Caravella, da cui partirà la manifestazione storica che raggiungerà la Basilica per consegnare l’icona del Santo al Priore della Basilica e al sindaco Decaro.

Il servizio completo su News24.City.