Un dolore straziante ha colpito la città di Bitonto per la perdita di quattro giovani vite, vittime della strada in una serata come altre, di rientro dopo un’uscita ad un McDonald’s di Bari. La più giovane si chiamava Lucrezia Natale, 16 anni, frequentava il Liceo Classico di Bitonto. Alessandro Viesti, 24 anni, il più grande fra le vittime, lavorava nella tabaccheria di famiglia. Con loro in auto una giovane coppia: Floriana Fallacara, 20 anni, studentessa universitaria, e Tommaso Ricci, elettricista di 23 anni, che era alla guida della Opel Corsa sulla quale viaggiavano tutti insieme, come tante altre volte. Floriana e Tommaso prima di uscire, ieri sera, avevano pubblicato una foto di loro due. Con Alessandro e Lucrezia erano amici da tempo. Tutti di Bitonto, uniti dallo stesso destino. Centinaia i messaggi di cordoglio sui social per ricordare i quattro giovani. Pensieri da parte di amici, semplici conoscenti, e anche parenti, come il messaggio di Francesco Natale, fratello di Lucrezia: “Mi mancherai profondamente sorella mia, ti porto nel profondo del mio cuore. Non c’è morte, c’è cambiamento”, scrive Francesco. “Il giorno in cui sei nata sono diventato fratello. Il giorno della morte sei diventata il mio angelo custode”.