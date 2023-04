Sono ripresi da qualche settimana gli interventi per la la realizzazione del nuovo impianto sportivo dedicato al rugby e al football americano nel quartiere Catino di Bari in via Caravella, dove c’è un campo da calcio mai completato. Il progetto da 2 milioni, con 998mila euro erogati dal Coni grazie al bando “Sport e Periferie”, prevede oltre al terreno di gioco previsti gradinata da 500 posti, tribune coperte, parcheggio alberato, palestra per il potenziamento muscolare degli atleti e spogliatoi. Dopo una lunga pausa dovuta alle modifiche apportate al progetto iniziale, ora lo spazio dedicato ai ragazzi dei quartieri Catino e Santo Spirito, fisicamente separati dalla ferrovia, intravede il rettilineo finale.

L’azienda incaricata degli interventi è ora impegnata da un lato nella costruzione degli spogliatoi e della palestra, con il getto dei pilastri della struttura, dall’altro nelle operazioni di spianamento del terreno del campo da gioco, con il livellamento a quota delle aree prospicienti via Aurora a causa della forte pendenza della superficie interessata. Terminate queste operazioni, si procederà con il pacchetto stratigrafico del campo. Una volta ultimate le strutture della palestra e degli spogliatoi si potrà procedere con le opere edili di chiusura dei locali e quelle relative agli impianti. L’avvio dei lavori di getto per le fondazioni delle tribune è in programma nelle prossime settimane.