Striscioni, fumogeni e fischietti. Scendono ancora in piazza gli azionisti della Banca Popolare di Bari che, dopo il crac, hanno perso gran parte dei propri risparmi. La richiesta di riavere i propri risparmi, ma anche di poter partecipare fisicamente all’assemblea dei soci, prevista ancora in modalità virtuale. Sono queste alcune delle motivazioni per le quali le associazioni dei soci della Banca Popolare di Bari, hanno indetto una manifestazione di protesta sotto la sede principale di Corso Cavour a Bari, proprio in concomitanza con l’assemblea dei soci della Popolare di Bari.