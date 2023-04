“La ricerca, un inno alla vita” è lo slogan della campagna del 5 x mille dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, che vede come testimonial Sergio Rubini. Nello spot, diretto da Andrea Ferrante, l’attore e regista di Grumo Appula attraverso le parole e le emozioni della poesia lancia un appello per sostenere la ricerca, strumento fondamentale per difendere la bellezza e la fragilità della vita stessa.

Nel 2022 sono stati avviati tre progetti di ricerca grazie alla raccolta fondi del ‘5×1000’, relativa all’anno fiscale 2021. Il primo progetto si pone l’obiettivo di individuare nuovi potenziali marcatori predittivi-prognostici in pazienti con adenocarcinoma del pancreas. Il secondo progetto è invece incentrato sull’analisi farmaco-economica dei principali schemi di terapia, distinti per distretto anatomico. Il terzo e ultimo progetto è volto ad approfondire l’assetto molecolare delle neoplasie attraverso la valutazione del Molecular Tumor Board, un team di professionisti che si riunisce periodicamente per condividere le proprie conoscenze e fornire una corretta interpretazione e gestione del dato molecolare ricavato da pazienti con neoplasie.

Il servizio su News24.City.