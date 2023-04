La ricerca per avvicinare le Università alle imprese, il rapporto tra il mondo universitario e il territorio, e il ruolo che le Università possono avere nel monitorare e valutare l’efficacia delle azioni del Pnrr. Sono questi alcuni dei temi, ma centrali, per il Politecnico di Bari che ha inaugurato l’anno accademico. Tanti gli ospiti che hanno presenziato alla cerimonia all’interno del teatro Piccinni del capoluogo pugliese: in collegamento in videoconferenza anche il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha sottolineato come per il diritto allo studio occorra lavorare insieme ed ha aggiunto come le borse di studio siano state implementate e possano essere implementate maggiormente e, soprattutto, possono arrivare in maniera più puntuale nelle tasche degli studenti, ha spiegato. Tante le sfide da affrontare e tanti gli obiettivi futuri del Politecnico.

