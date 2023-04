ServizioLettere e dediche d’amore, memoria, manifesti testamentari, inni alla tenacia e alla perseveranza, neve in sala, geometrie, paura e sogno, il virtuale, l’eredità dei padri, le storie di corpi nudi e animaleschi. È stato presentato il cartellone di spettacoli di danza che si inserisce nella stagione teatrale 2022/23 del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. DAB danza a Bari si affaccia in due momenti dell’anno. Il primo si posiziona nell’ultima settimana di aprile da lunedì 24 fino a domenica 14 maggio. Sei coreografie tutte al Teatro Kismet, luogo che ospiterà DAB anche a novembre per quattro spettacoli dal 15 al 29 novembre. Aprono la versione primaverile (DAB Spring) i due lavori di Marco D’Agostin, First Love e Best Regards, spettacoli saltati per Covid nell’edizione del ’21.