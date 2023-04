Con l’accusa di tentata estorsione un parcheggiatore abusivo è stato denunciato dalla Polizia locale di Bari. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine l’uomo si sarebbe appostato in piazza Moro, non distante dalla stazione centrale di Bari, e con fare minaccioso e aggressivo, avrebbe preteso soldi da un ragazzo che aveva parcheggiato l’auto sulle strisce blu, a pagamento. La vittima spaventata dall’aggressione, prima ha chiesto aiuto ad un parente, e poi ha attirato l’attenzione di due pattuglie della polizia locale una delle quali, in servizio in borghese proprio per il contrasto dei parcheggiatori abusivi. Gli agenti hanno raggiunto l’uomo e lo hanno accompagnato al comando.

Dai primi accertamenti, risulta che il parcheggiatore sia stato più volte denunciato in passato per resistenza a pubblico ufficiale, estorsione e rissa aggravata. A suo carico è scattato anche il sequestro dei proventi della presunta estorsione e la notifica del Daspo urbano da piazza Moro per la durata di 48 ore.