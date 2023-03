Paura ieri mattina a bordo di un volo Ryanair partito da Trieste alle 11.35 e con destinazione Bari. Durante la fase di atterraggio all’aeroporto del capoluogo pugliese l’aeromobile è stato colpito da un fulmine. Il boato è stato avvertito distintamente dai passeggeri a bordo creando non poca preoccupazione per tutti gli occupanti. L’atterraggio è comunque avvenuto con successo senza ulteriori disagi. Solo tanto spavento per i passeggeri. Al momento dell’atterraggio, a Bari, era in corso un temporale. Stesso caso è avvenuto – sempre ieri mattina – per un volo in arrivo all’aeroporto di Brindisi. Anche in questo caso il velivolo colpito dal fulmine è atterrato regolarmente.