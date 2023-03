rriva al Miulli di Acquaviva delle Fonti il robot “Hugo”, uno strumento di ultima generazione per la chirurgia laparoscopica e prima tecnologia robotica avanzata con un potente sistema di visualizzazione delle immagini e della zona di intervento in 3D e full HD. È stato presentato in piazza Prefettura a Bari dove ha stazionato un’unità mobile visitabile, dotata di un centro di simulazione chirurgica tecnologicamente all’avanguardia così da permettere di comprendere tutte le potenzialità del robot, il primo strumento di tecnologia robotica avanzata a servizio della sanità al centro-sud. Il suo utilizzo comporta diversi benefici non solo per i chirurghi, ma soprattutto per i pazienti: minori danni ai tessuti circostanti all’area oggetto dell’operazione, riduzione del dolore, riduzione della perdita di sangue, ferite più piccole anche per gli interventi più complessi e periodo di degenza ridotto con dimissioni più rapide. Non solo perché i costi di gestione molto più bassi in modo da allargare la platea degli interventi di chirurgia robotica finora proibitivi.