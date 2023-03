Su proposta dell’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci, la giunta comunale ha

approvato nella giornata di ieri gli indirizzi e le disposizioni per l’organizzazione dell’edizione 2023 del Corteo storico di San Nicola.

L’amministrazione ha deciso che, accanto al tradizionale corteo previsto lungo il consueto

percorso cittadino (da piazza del Castello fino alla piazza della Basilica di San Nicola), la

rievocazione del prossimo maggio sarà arricchita da uno spettacolo di danza aerea con la

direzione artistica di Elisa Barucchieri.

Nei giorni scorsi, infatti, l’associazione Resextensa ha inviato una nota al Comune di Bari

proponendo per la manifestazione nicolaiana due momenti dedicati alla danza aerea – in

piazza Libertà e in piazza della Basilica -, ispirati ai racconti dei miracoli e delle gesta

prodigiose del santo patrono, per un importo complessivo di 95mila euro.

Considerato che si tratterebbe di una produzione inedita, ideata appositamente per questa

edizione del Corteo storico, che l’associazione Resextensa vanta una solida reputazione e

una esperienza pluriennale che le è valsa il riconoscimento ministeriale come Centro

nazionale di produzione per la Danza (2022-24), e che la direttrice artistica Elisa

Barucchieri è ormai una figura di spicco della danza contemporanea nonché autrice di

alcune delle produzioni più significative degli ultimi anni (Festival Fellini – Rimini 2020,

Opening Cerimony – Giochi di Cortina 2021, Opening Cerimony – Saudi Tour 2023),

l’amministrazione ha accolto la proposta riconoscendole i caratteri di unicità, originalità e

infungibilità.

Poiché le attuali disponibilità di bilancio, però, non consentono di coprire interamente il

progetto, l’amministrazione ha stabilito di finanziare con risorse proprie lo spettacolo

proposto per piazza Libertà – che si sviluppa tra aria e terra con danze, acrobazie e grandi

elementi scenici e con un’attenzione speciale a luci, suono, narrazione, nuove tecnologie –

per un importo di 30 mila euro, demandando ad eventuali sponsorizzazioni la possibilità di

realizzare altri moduli spettacolari, come quello proposto per la piazza della Basilica, al fine

anche di valorizzare il ruolo dei privati nella realizzazione della più importante

manifestazione di tradizione della città.

La delibera approvata questa mattina, dunque, dispone che il prossimo 7 maggio si svolgano contemporaneamente il tradizionale Corteo storico di San Nicola, per la realizzazione del quale sono disponibili € 81.147,54 (oltre IVA al 22%), e lo spettacolo di danza area in piazza Libertà affidato a Resextensa per un importo di € 30.000 (oltre IVA al 10%), impegnando a tal fine risorse finanziarie complessive pari a € 132.000 (IVA inclusa).

Entro questa settimana la ripartizione Culture provvederà a pubblicare il bando per

l’organizzazione e la realizzazione dell’edizione 2023 del Corteo storico di San Nicola, il cui coordinamento generale – comprensivo dello spettacolo di danza aerea previsto – sarà

affidato all’aggiudicatario.

«Quest’anno abbiamo scelto di distinguere la spettacolarizzazione del corteo storico dalla

sfilata rievocativa della traslazione delle reliquie di San Nicola – commenta l’assessora Ines

Pierucci -, con l’obiettivo di valorizzare le diverse professionalità chiamate a concorrere

alla realizzazione dell’evento identitario più amato dai baresi.

Per questo abbiamo accolto il progetto artistico di Resextensa, che negli anni scorsi ha

segnato un cambio di passo nelle celebrazioni del Santo introducendo la spettacolarità e la

leggerezza della danza aerea, apprezzatissime dal pubblico del corteo, e che oggi, anche

grazie a San Nicola, è una realtà artistica riconosciuta a livello internazionale.

Entro la fine di questa settimana pubblicheremo il bando del corteo storico, che da sempre

rappresenta il fascino della tradizione, della cultura popolare e della vocazione mediterranea della nostra città, coinvolgendo centinaia di figuranti e richiamando un pubblico sempre più numeroso di cittadini, fedeli e turisti interessati a vivere un’esperienza unica e coinvolgente».