Falsi certificati medici per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida: ruota attorno a questa ipotesi di reato l’inchiesta della procura di Bari, sfociata oggi in 13 misure cautelari, la cui esecuzione è stata affidata ai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Bari a Bari, Foggia, Taranto e Venezia. Stando a quanto si apprende, per due indagati, un tenente colonnello medico dell’Aeronautica Militare e la sua collaboratrice, il gip del tribunale di Bari ha disposto gli arresti domiciliari, per sette titolari di autoscuole ed agenzie di pratiche auto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e per altri 4 titolari di autoscuole e agenzie, il divieto di esercitare la professione per dodici mesi. Sono contestati, a vario titolo, il falso in atto pubblico in concorso, l’accesso abusivo a sistema informatico e la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici, reati commessi a Bari, Foggia, Taranto e Venezia tra il 2021 e il 2022.