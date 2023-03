La Puglia ha scelto le vacanze su due ruote come uno dei prodotti turistici su cui puntare con decisione e, nel Padiglione 152 della Fiera del Levante, nel corso del Puglia Bike Destination esperti nazionali ed operatori di settore pugliesi si sono confrontati sulle opportunità, nell’ambito dell’evento organizzato dalla Regione Puglia con l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione. A livello nazionale i ciclisti sono raddoppiati e il Sud è la nuova meta con grandi potenzialità di crescita. A trainare. Dunque, l’economia delle destinazioni turistiche in Puglia c’è la bicicletta. In attesa della diffusione del terzo rapporto sul cicloturismo, che avverrà il 31 marzo a Bologna, a Bari sono stati anticipati alcuni dati a cura dell’ISNART che, con Legambiente, cura l’Osservatorio nazionale del Cicloturismo. L’indagine è stata rivolta ad un campione nazionale di più di 20 mila turisti italiani e stranieri che abbiano soggiornato almeno due notti nella regione dell’intervista. All’interno di ogni regione sono state individuate le località di maggior interesse per ogni singolo prodotto, con un focus sui cosiddetti cicloturisti «puri»: coloro che hanno come principale motivazione di vacanza il pedalare. “Il risultato è che, anche se tre regioni (Veneto, Trentino Alto Adige e Toscana) hanno attratto il 47% del flusso di cicloturisti nell’ultimo anno, le regioni del Sud (il 17% dei flussi) rispetto a quelle già consolidate hanno importanti margini di sviluppo ancora da sfruttare e il vantaggio di poter guardare alle esperienze altrui senza ricadere negli errori del passato”, come ha evidenziato ISNART.