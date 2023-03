Raggiunto dopo un folle inseguimento in auto. Aggredito e infine accoltellato a morte, sotto gli occhi di decine di persone. È la cronaca della tragedia che si è consumata, ieri sera, a Capurso, dove un giovane di 29 anni, Vito Caputo, residente a Mola di Bari, è stato ucciso a colpi di arma da taglio, dopo una lite in strada tra ragazzi.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 18.30 in via Casamassima, zona centrale del comune barese e molto trafficata, a due passi da un bar e da un salone da barbiere.

In base alle prime ricostruzioni, la vittima era alla guida di una Peugeot 206, coinvolta in un inseguimento con un altro veicolo, una Volkswagen, con a bordo almeno altri due giovani.

Quanto le auto si sono fermate, gli occupanti sarebbero venuti alle mani – come confermato da alcuni presenti – fino a quando il 29enne non è crollato a terra. Nello scontro, anche un secondo ragazzo sarebbe rimasto ferito, anche se in maniera non grave.

A seguito di una segnalazione, sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, in ambulanza, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Triggiano, arrivati assieme ai colleghi della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo di Bari, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze. Le indagini sulla vicenda sono coordinate dal pubblico ministero della Procura barese, Michele Ruggiero. Agli inquirenti spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto. Tanti i punti da chiarire. Al vaglio degli inquirenti i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che il violento litigio tra i ragazzi sia cominciato a Mola di Bari, dove un’altra persona sarebbe rimasta ferita, forse proprio con una coltellata. A seguito di questo episodio, sarebbe poi scattato l’inseguimento, conclusosi nella vicina Capurso, dove la vittima è stata raggiunta e colpita a morte.