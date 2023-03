Sparatoria questo pomeriggio a Gioia del Colle, dove un uomo di 49 anni è rimasto ferito in un agguato, avvenuto intorno alle 14.30 in una zona centrale del comune della provincia di Bari. La vittima, colpita fortunatamente solo di striscio, è stata traferita all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, dove è tuttora ricoverata. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini sull’accaduto. Recuperate anche due pistole. Danneggiati dai proiettili i finestrini di un’auto.