Storie fatte di dolore con la speranza di una vita migliore. A raccontarsi sono i migranti, a raccontarsi, nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla CGIL Puglia alla vigilia della manifestazione nazionale a Cutro per dire basta alle stragi di migranti in mare, è chi ha affrontato la traversata del Mediterraneo per sfuggire da fame, miseria, guerre.

Stando agli ultimi dati sono circa 140mila i cittadini stranieri residenti in Puglia, il 3,6% della popolazione regionale. Il 19% dei cittadini stranieri sono minori, 54mila gli occupati, quasi 19mila gli studenti. Rispetto alla tipologia professionale degli occupati, il 47% svolge un lavoro manuale non qualificato, il 36,4% è impiegato come addetto alle vendite o nei servizi alle persone, il 12% svolge un lavoro manuale specializzato e solo il 3,1% svolge una professione intellettuale o tecnica oppure è inquadrato come dirigente.