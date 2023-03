Nel territorio della Città metropolitana di Bari dall’inizio dell’anno la Guardia di finanza ha incrementato le ispezioni per le verifiche sul lavoro in nero e su quello irregolare. In 85 accessi, presso attività di vari settori, è stata rilevata la presenza di 48 lavoratori assunti in nero e 10 irregolari. Sono state contestate le violazioni a 22 datori di lavoro che ora dovranno provvedere sia a liquidare le contribuzioni previdenziali ed assicurative evase sia a regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari. In tutto sono 295 le posizioni dei dipendenti verificate, alcune delle quali ancora in fase di approfondimento.

Le ispezioni sono state coordinate dal I Gruppo Bari ed effettuate dal Nucleo operativo metropolitano Bari, dalle Compagnie di Altamura, Molfetta, Monopoli e dalle Tenenze di Bitonto, Gioia del Colle, Mola di Bari e Putignano. Le verifiche hanno riguardato attività commerciali, liberi professionisti e locali della movida del fine settimana e sono state precedute da analisi di rischio attraverso le banche dati.