Vetrata in frantumi, 400 euro di incasso rubati, un tablet trafugato e danni ancora da quantificare. È successo ancora, in pieno centro a Bari. Questa volta nella pizzeria Biga e Fila di via Argiro, strada principale dello shopping barese. L’ennesimo furto con “spaccata” nel capoluogo pugliese. L’allarme è stato lanciato da una dipendente intorno alle 6.30 della mattina del 9 marzo che, avendo visto il masso con cui sarebbe stata infranta la vetrata, ha chiamato subito i titolari. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica per risalire agli autori del furto con spaccata.

Sono passati pochi giorni dagli ultimi episodi di furti con spaccata a Bari risalenti al 21 febbraio, quando otto diversi esercizi commerciali del centro città furono presi di mira sempre con le stesse identiche modalità. Ancora prima, il 7 e l’11, altre due spaccate avevano caratterizzato un mese di febbraio drammatico da questo punto di vista. Una piaga sociale che sembra essere di difficile risoluzione, nonostante l’attenzione prestata al fenomeno che ha visto l’impegno in prima persona del Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, che il mese scorso ha partecipato a un vertice in Prefettura a Bari. Ciononostante gli atti criminali e vandalici non sembrano per il momento volersi arrestare, mettendo a dura prova la pazienza e la resilienza di chi continua nonostante tutto a voler fare impresa nel centro cittadino.