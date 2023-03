Una passione che affonda le sue radici nel lontano 2008, quando Vito e Piero Vitto diedero vita a un circuito circolare di circa 10metri con sole due corsie e che oggi, dopo 15 anni e tanto lavoro, conta 6 corsie e si sviluppa per una lunghezza di ben 45metri su cui sfrecciano macchinine telecomandate, fedeli riproduzioni di auto d’epoca. L’MC Conversano Slot Racing è una storia di amore e passione per il modellismo statico e dinamico ed è diventato negli anni punto di riferimento a livello regionale e nazionale dello Slot Car Racing. L’associazionismo e la voglia di aggregare appassionati di tutte le età è la stella polare del club no-profit conversanese. Che tuttavia, con le sue gare in notturna, il sofisticato impianto luci, oltre al cronometraggio professionale DS e alla telemetria, ha assunto tutti i crismi di uno sport praticato da professionisti sempre più preparati, che si approcciano a qualifiche e gare come veri e propri ingegneri e meccanici ciascuno con la propria auto.