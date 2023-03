Due corone di fiori, una per gli adulti e una per i bambini. Questa mattina sono state depositate nel mare di Bari per ricordare le oltre 70 donne, bambini e giovani uomini che pochi giorni fa hanno perso la vita a pochi metri dalla piaggia di Cutro in Calabria, nel tentativo di raggiungere l’Italia. La cerimonia è stata organizzata sul molo San Nicola del capoluogo pugliese dalla Cgil Bari alla presenza, fra gli altri, della segretaria provinciale del sindacato, Gigia Bucci, e del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Alla cerimonia ha preso parte anche una delegazione di migranti ospitati nel Cara di Bari-Palese e dell’Anpi.

Durante la cerimonia alcuni migranti hanno letto poesie e intonato canti nelle loro lingue di origine, poi sono stati liberati in cielo alcuni palloncini bianchi dedicati a chi ha perso la vita nel naufragio. Un disastro per cui la politica dovrebbe banalmente riflettere in silenzio come ha spiegato il Sindaco Antonio Decaro.

Il servizio su News24.City.