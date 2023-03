La bandiera tricolore e l’inno italiano protagonisti di un appuntamento che ha coinvolto giovani studenti di Corato. Al teatro comunale l’Esercito Puglia ha promosso un momento di riflessione storica per tramandare alle giovani generazione alcuni passaggi importanti che hanno portato alla nascita della bandiera tricolore italiana. Accanto ad essa il focus su “Il Canto degli Italiani” con la chiacchierata storico-musicale “L’inno svelato” a cura dello storico e musicologo Michele D’Andrea, ospite della mattinata a teatro. “L’inno svelato” è una conferenza spettacolo che racconta – con aneddoti e curiosità – storia e retroscena dell’opera composta da Michele Novaro nel 1847 a Torino.

Il col. Moro ha raccontato diversi momenti che hanno segnato la storia della bandiera italiana, come la prima guerra d’indipendenza e la battaglia dei Granatieri sul Monte Cengio durante la prima guerra mondiale. Momenti che vanno tramandati alle nuove generazione per non dimenticare il sacrificio in nome della libertà, della propria patria e della bandiera.

Il servizio.