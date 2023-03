Dopo lo straordinario successo ottenuto alla BIT di Milano, nel mese di febbraio, la Puglia del turismo torna protagonista in occasione di due nuove manifestazioni, che si svolgono in contemporanea, e in grado di richiamare operatori da tutto il mondo. Da una parte la settima edizione del BUY PUGLIA, evento che accende i riflettori sulle bellezze paesaggistiche pugliesi, promuovendo incontri tra i più importanti buyer internazionali ed i rappresentanti dei territori. Dall’altra, la nona edizione della BTM, acronimo inglese di “Business Tourism Management”, in programma alla Fiera del Levante di Bari a partire da oggi fino al 3 marzo.

Due vetrine importanti per la promozione turistica regionale, che trasformano il capoluogo pugliese in un palcoscenico internazionale, in occasione di un doppio evento dedicato al turismo.

Organizzato dall’agenzia Puglia Promozione ed inaugurato ieri, “Buy Puglia Routes Experience” punta a far conoscere l’offerta turistica attraverso un’esperienza di viaggio personalizzata per i diversi tour operator. Offre la possibilità a circa 80 buyer, suddivisi in gruppi, di esplorare la regione attraverso 10 itinerari, dal Gargano al Salento, per poi darsi appuntamento a Bari, venerdì 3 marzo, per prendere parte ad un evento finale B2B nel polo fieristico.

Fitto anche il calendario della “BTM Italia”, che da anni riunisce operatori del settore, amministrazioni, imprese, ed enti pubblici e privati, con l’obiettivo di creare una rete di valori intorno al tema del turismo, per rafforzare il legame tra il territorio e le dinamiche internazionali.

In scaletta oltre 90 eventi, distribuiti in 6 sale, con oltre 200 relatori provenienti da tutto il mondo. Incontri, workshop, eventi culturali e formativi andranno ad arricchire un programma che renderà accessibile ai visitatori la conoscenza di un business in forte sviluppo, e le enormi possibilità offerte dal settore turistico alle piccole e grandi realtà del territorio.

Solamente lo scorso anno, la “BTM” ha ospitato complessivamente circa 16mila persone, più di 300 aziende, 175 espositori ed un centinaio di buyer internazionali. Numeri incredibili, che ci si aspetta possano addirittura crescere nel corso dell’edizione 2023.