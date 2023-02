Resta il mistero attorno alla scomparsa di un uomo e di un bambino, svaniti nel nulla, ieri mattina, sul lungomare Cristoforo Colombo, a Polignano a Mare.

Dopo le ricerche, andate avanti fino alla tarda serata di ieri, oggi all’alba è ripreso il lavoro dei soccorritori. Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza stanno perlustrando il tratto di costa. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono impegnati, sott’acqua, a scandagliare fondali, grotte e cavità carsiche. I controlli via terra sono affidati invece ai Carabinieri con il supporto delle unità cinofile, mentre l’intera area è ancora sorvolata da un elicottero. Ma al momento le operazioni non hanno dato alcun esito.

Si cerca un uomo sulla quarantina ed un bambino di circa 6-7 anni. Non è ancora chiaro se i due siano padre e figlio. Sono stati visti per l’ultima volta ieri mattini, sulla terrazza che affaccia su una scogliera, a strapiombo sul mare, nella zona di largo Ardito.

Un testimone ha raccontato che il piccolo era vestito con una tuta ma non indossava scarpe e giubbotto, indumenti trovati sul parapetto della terrazza assieme ad un paio di scarpe sportive da adulto.

Si teme che i due possano essersi tuffati o che siano finiti in acqua accidentalmente, per poi essere trasportati a largo dalle correnti. Non è esclusa, tuttavia, neanche l’ipotesi di un falso allarme. Al momento non sono state presentate alle Forze dell’Ordine denunce di scomparsa.