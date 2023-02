Oltre 1.800 volontari impegnati nel fine settimana per allestire e tenere aperti i 365 seggi diffusi sul tutto il territorio regionale e organizzati in 236 sedi. Sono questi i numeri dell’organizzazione pugliese delle primarie che si svolgeranno domenica 26 febbraio in Puglia così come nel resto d’Italia per la scelta del segretario nazionale del Pd tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Le urne saranno aperte dalle 8.00 del mattino fino alle 20.00 e potranno votare anche i non iscritti al partito che si sentono elettori del Pd e che dovranno sottoscrivere in tal senso una dichiarazione versando un contributo di 2 euro.

