Dal 2011 al 2022 in Italia si sono succeduti sette governi guidati da sei premier, di cui quattro non erano neppure eletti in Parlamento. L’ultimo in ordine di tempo è stato Mario Draghi ma, neanche l’uomo che ha saputo fronteggiare il default economico dell’Europa, è sopravvissuto al collasso del sistema politico italiano. L’inquilino è il titolo dell’ultimo libro della giornalista Lucia Annunziata edito da Feltrinelli e presentato ieri sera alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

A dialogare con l’autrice anche il senatore biscegliese Francesco Boccia chiamato direttamente in causa su di un tema di stretta attualità come la crisi del sistema politico italiano.

Nel corso della serata tanti gli spunti toccati con alcuni aneddoti curiosi documentati anche nel testo ma, soprattutto, con l’attualità e con un giudizio su Giorgia Meloni e sul suo Governo.

Il servizio completo su News24.City.