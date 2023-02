Bari e la città del futuro. Di questo e di tutte le declinazioni possibili di questa frase si è discusso nel secondo forum organizzato da Confindustria Bari Bat e dalla Gazzetta del Mezzogiorno a Bari nell’ambito degli incontri dal titolo “Mezzogiorno di Focus”.

Il lungo intervento del Sindaco di Bari nonché Presidente Anci Antonio Decaro ha tracciato una linea di demarcazione sulla sua visione del capoluogo pugliese tra l’oggi ed il domani. Un forum quello di ieri organizzato nella sala del Centro Polifunzionale dell’Università di Bari, che ha permesso di trattare tanti temi strategici per la città del futuro con il fondamentale contributo del mondo accademico e formativo con UNIBA e Politecnico in prima linea.

Sostenibilità insomma tra le parole più utilizzate ma anche digitalizzazione e crescita per una città che dovrà guardare al turismo, all’università ed al sociale per vincere le sfide future. Senza dimenticare lo sviluppo in termini urbanistici che, tuttavia, come ha ricordato il Presidente di Anci Bari Bat Nicola Bonerba deve trovare nuove formule di approccio.

Il servizio completo su News24.City.