Al Policlinico di Bari un nuovo radiofarmaco per la diagnostica PET/CT del cancro della prostata, il tumore maschile più frequente e la seconda causa di morte correlata al cancro negli uomini in tutto il mondo: si tratta del 68Ga-PSMA-11. La Medicina nucleare del Policlinico di Bari è la prima unità in Puglia ad introdurre nella pratica clinica questo nuovo radiofarmaco con la particolarità di essere sintetizzato da materie prime direttamente all’interno della radiofarmacia interna al reparto. La produzione di radiofarmaci innovativi come il 68Ga-PSMA deve avvenire, infatti, in conformità con la monografia della Farmacopea Europea e in accordo con le Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci.

