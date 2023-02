La battaglia dei 113 lavoratori Baritech, che dal 31 gennaio non possono più contare nemmeno sulla cassa integrazione, non finisce qui. Oltre al danno, nelle ultime ore si era aggiunta la beffa di non poter richiedere un anticipo del TFR che per legge spetta loro perché sembra che l’azienda non abbia versato alcune quote dovute. Situazione che proprio in questi minuti si è sbloccata, ma solo in parte.

Un dramma che non conosce fine quello dei tanti lavoratori, molti over50, e delle tante famiglie, che ora si ritrovano a fare i conti anche con la difficoltà di dare cure costose ai propri figli, come nel caso di Dino padre di un bimbo di 8 anni disabile.