La lama di un coltello è stata trovata conficcata nel corpo di Michelle Baldassarre, la 55enne di Santeramo in Colle il cui cadavere carbonizzato è stato trovato nel pomeriggio dello scorso 9 febbraio in località contrada Pantarosa nelle campagne di Santeramo in Colle, nel Barese. La lama era conficcata all’altezza del torace, lato destro. Sono le prime indiscrezioni emerse dopo l’autopsia eseguita ieri sul corpo della donna che non presenterebbe altre ferite d’arma da taglio.

Sul decesso della donna la Procura di Bari ha in corso un’indagine a carico di ignoti per istigazione al suicidio. Quella del suicidio, quindi, resta l’ipotesi più accreditata dai pm. Gli inquirenti stanno verificando se la donna si sia recata in un distributore di carburante della zona ed abbia acquistato della benzina utilizzata ipoteticamente per darsi fuoco. Al momento tutti i benzinai di Santeramo hanno affermato di non aver visto negli ultimi giorni Michelle. La donna, inoltre, era solita muoversi in sella ad una bicicletta elettrica. Sul punto gli investigatori non confermano nè smentiscono che la due ruote sia stata rinvenuta sul luogo del ritrovamento del cadavere, ma affermano che tutti i veicoli nelle disponibilità della 55enne sono stati recuperati.