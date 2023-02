Hanno pagato il loro debito con la giustizia e adesso vogliono tornare ad avere un posto nella società, percorrendo la strada della legalità. Sono gli ex detenuti e detenute che, assieme ai loro familiari, sono scesi in piazza, questa mattina, a Corato, dove hanno dato vita ad una protesta davanti a Palazzo di Città. Chiedono di poter lavorare, magari svolgendo piccoli interventi di manutenzione per conto del Comune. La possibilità di mettersi alle spalle il passato, e tornare ad essere utili per la comunità. Una opportunità che però a loro continua ad essere negata.

La questione è già finita sul tavolo del sindaco Corrado De Benedittis, che tuttavia non può promettere soluzioni facili o tantomeno immediate. Lo stato di ex detenuto non deve rappresentare un ostacolo per l’accesso al mondo del lavoro ma neanche una corsia preferenziale. Il servizio.