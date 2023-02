Approfondire le criticità delle relazioni genitoriali e fornire a mamme e papà gli strumenti necessari per superarle. È stato questo l’obiettivo dell’incontro gratuito e aperto al pubblico dal titolo “Genitori e figli: istruzioni per l’uso” organizzato nella sede di Gea for family a Bari. Il momento di confronto è stato strutturato in quattro sessioni in base all’età dei figli, dai primi passi alla maturità poiché ogni fase della vita ha le sue peculiarità e questo comporta anche la presenza di specialisti di diversa estrazione e competenza.