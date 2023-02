Si è conclusa nella giornata di domenica la visita ufficiale del Presidente Nazionale delle Misericordie d’Italia alle confraternite di Puglia. Una tre giorni intensa e ricca di tanti appuntamenti con incontri con istituzioni regionali e locali oltre che con il mondo del clero pugliese. Di particolare importanza, infatti, i saluti con il Vescovo Emerito di Bari Mons. Francesco Cacucci, con il Vescovo di Molfetta Mons. Domenico Cornacchia e con il Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi oltre al Vescovo Emerito Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio incontrato a San Giovanni Rotondo nei luoghi di San Pio. Momenti intensi ed importanti fortemente voluti dal Presidente Giani ed organizzati nell’ambito delle attività istituzionali della Federazione delle Misericordie di Puglia. Scambio solo telefonico con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano mentre importanti incontri istituzionali con parlamentari e consiglieri regionali del territorio della sesta provincia pugliese.

Tra le attività clou della visita di Giani in Puglia ci sono state le visite ufficiali alle sedi di Misericordia di San Giovanni Rotondo e Molfetta oltre alla ricorrenza del 30esimo anniversario dalla fondazione della Misericordia di Andria. Momento che ha permesso anche di organizzare nella città federiciana una assemblea della Federazione pugliese con in testa il Presidente regionale Gianfranco Gilardi e con la maggior parte delle confraternite pugliesi in cui c’è stata una grande partecipazione di Governatori e volontari. Momenti di confronto e conoscenza con il mondo giallociano pugliese a cui il Presidente Giani ha ribadito i cardini sui quali si fonda il movimento delle Misericordie in Italia: ecclesialità, servizio e legalità. Assi portanti di una storia che dura da ben oltre 8 secoli e che in questo momento storico diviene ancor più essenziale visti anche i tanti nuovi bisogni a cui le Misericordie devono far fronte per le popolazioni. Nel corso della tre giorni, poi, spazio anche alle visite ai luoghi di San Pio, a quelli di Don Tonino Bello ed ai tesori custoditi nel Museo Diocesano “San Riccardo” di Andria.

«Per noi è stata una emozione bella e davvero importante – ha spiegato Gianfranco Gilardi – abbiamo provato a mostrare il volto più vero e genuino delle Misericordie pugliesi, un movimento relativamente giovane rispetto per esempio a quello toscano ma che sta provando a far emergere tutto il suo entusiasmo e coinvolgimento. Un ringraziamento sincero al Presidente Giani che ci ha dato ancor più forza e soprattutto ha voluto ribadire i principi fondanti di questo movimento e della sua azione per le comunità».