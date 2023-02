Oltre 150 lavoratori Arpal si ritrovano senza sede, dopo che quella di via Corigliano, nella zona industriale di Bari, dove hanno sede anche gli uffici dell’assessorato regionale al Lavoro oltre al personale dell’Arpal, è stata dichiarata inagibile per motivi strutturali. Ed è per questo che i dipendenti, insieme alle principali sigle sindacali, hanno deciso di scendere in piazza e chiedere con urgenza una soluzione. L’obiettivo è quello di accorpare in una sola sede i dipendenti Arpal e Arif, ma per farlo occorre tempo e fino ad allora dove andranno a svolgere le proprie funzioni i lavoratori?