Ormai è scontro totale. I 113 lavoratori della Baritech sono pronti a tutto pur di difendere il proprio posto di lavoro. Oggi, 31 gennaio, scade la cassa integrazione e si attendono le lettere di licenziamento.

L’urgenza era la proroga della cassa integrazione almeno per un altro mese, per permettere di vagliare tutte le soluzione e altre manifestazioni di interesse pervenute. Si è fatto l’ennesimo tentativo in un incontro tenutosi nel pomeriggio, durante il quale era presente anche il presidente Michele Emiliano che ha pregato la Baritech di concedere la proroga della Cig. La risposta è stata immediata e, purtroppo, negativa. Il secco ‘no’ ha creato caos tra i dipendenti: una parte si è diretta davanti all’azienda per manifestare il proprio dissenso ammanettandosi, mentre l’altra è rimasta davanti alla Regione e cercare di capire come poter agire.