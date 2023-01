La ripartizione Politiche educative, giovanili e del lavoro rende noto che è stato pubblicato oggi, sul sito istituzionale del Comune, a questo link, l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a presentare proposte progettuali in co-progettazione con il Comune di Bari, a valere sul bando “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”, promosso da Anci e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili 2020-2021”.

L’avviso, indirizzato ad associazioni, in particolare giovanili, in forma singola o in rete con altre associazioni e/o enti pubblici e privati, mira a individuare proposte progettuali per l’emersione e la riattivazione dei giovani NEET (acronimo di “not in education, employment or training”) al fine di stimolare la creazione di nuove soluzioni e paradigmi di intervento a livello locale per rafforzare i percorsi di transizione scuola-lavoro e rispondere, in particolare, ai bisogni e alle esigenze dei giovani oltre che per valorizzare la presenza delle nuove generazioni sul territorio.

“Con questo avviso chiediamo alle associazioni interessate di scrivere insieme a noi un progetto rivolto all’inclusione di ragazzi e ragazze che non studiano né lavorano – commenta Paola Romano – per impegnarli sui temi di grande rilevanza, con particolare attenzione all’innovazione digitale, alla sostenibilità ambientale e all’universo del volontariato. Per questo ci rivolgiamo alle realtà associative del territorio, perché sappiamo che esistono le competenze e le idee utili a coinvolgere i giovani che hanno perso interesse per ciò che li circonda: è una sfida di importanza fondamentale per il futuro della nostra comunità, che ci chiama a mettere in campo le migliori energie e le menti più brillanti con l’obiettivo di contrastare questo fenomeno allarmante, che nel Mezzogiorno d’Italia riguarda il 32% dei giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni, e sale al 66% tra le donne di età compresa tra i 30 e i 34 anni.

La candidatura del Comune di Bari sarà valutata da una commissione nazionale che, al termine di una selezione delle proposte pervenute, individuerà i progetti vincitori assegnando a ciascuno una dotazione finanziaria fino a un massimo di 200mila euro”.

I beneficiari delle proposte progettuali sono i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, i cosiddetti NEET, ossia soggetti non occupati né inseriti in percorsi formativi, con residenza a Bari e presso i Comuni della Città Metropolitana.

Non saranno accolte proposte che prevedano azioni esclusivamente promosse presso i Comuni della Città Metropolitana di Bari senza il coinvolgimento di beneficiari residenti nel capoluogo.

I progetti presentati dovranno avere una durata massima di 15 mesi e potranno prevedere attività negli ambiti della formazione, educazione, orientamento, lavoro, sviluppo delle competenze e dei talenti, partecipazione attiva e servizio civile universale.

Fra le azioni il Comune di Bari individua all’art. 6 le aree di intervento premiali.

Le tipologie di spese ammissibili e i criteri di selezione sono specificati nel bando.

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al bando, dovrà avere come oggetto “Avviso pubblico LINK! Connettiamo i giovani al futuro” e dovrà essere inviata entro le ore 12 del prossimo 1 febbraio tramite PEC all’indirizzo [email protected].

Per informazioni sull’avviso e sulla procedura di presentazione delle proposte progettuali, gli interessati potranno formulare le proprie richieste di chiarimento al seguente indirizzo [email protected].