Dargen D’Amico, Geolier, Angelo Duro, Margherita Vicario sono alcuni degli ospiti della 629/a edizione del Carnevale di Putignano di cui Mara Venier sarà la madrina, come ha spiegato il presidente della Fondazione dell’evento Giuseppe Vinella durante la presentazione a Palazzo Giustiniani. L’ex Iena Angelo Duro si esibirà nello show “Sono cambiato” venerdì 3 febbraio alle 21 presso il “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo (zona industriale Putignano). La cantautrice e attrice Margherita Vicario sarà in concerto sabato 4 febbraio alle 21.30 in piazza Principe di Piemonte, nell’ambito del primo corso mascherato “Opening Party”. Dargen D’Amico si esibirà domenica 12 febbraio alle 21.30, in piazza Principe di Piemonte, nell’ambito del secondo corso mascherato “Dove si balla”. Molto atteso anche il trapper napoletano Geolier in concerto domenica 19 febbraio, alle ore 21.30 in piazza Principe di Piemonte, nell’ambito del terzo corso mascherato “The Greatest Show”. La madrina della 629/a edizione del Carnevale sarà Mara Venier, a Putignano in occasione del “Fat Tuesday”, quarto corso mascherato del martedì grasso, il 21 febbraio dalle ore 18.30. La conduttrice ha annunciato che sicuramente arriverà prima di quel giorno perché ha «in mente di preparare qualcosa di speciale, anche se – ha ammesso – Domenica In mi impegna molto, praticamente tutti i giorni».

«Un po’ crocianamente penso che nella nozione di bene culturale non ci sono solo i paesaggi da tutelare e preservare, ma anche le opere create nei secoli dall’umanità e che nel tempo di sono consolidate e sono diventate esse stesse patrimoni. Il Carnevale di Putignano appartiene a questo sedimento di tradizione, di storia e di identità. Per questo vi faccio il mio augurio ma anche il mio impegno per tutelare manifestazioni come questa che sono popolari e non populiste». Lo ha spiegato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Palazzo Giustiniani. «Conosco il valore e la bellezza della Puglia e credo che sia una regione che deve farsi conoscere ancora di più dal punto di vista della promozione mondiale» aggiunge il ministro.

«Da pugliese ci tenevo a ospitare in una sala del Senato questa edizione del Carnevale di Putignano che serve a ricordare che la vita reale, dopo anni difficili, riparte con la bellezza». Lo ha detto il presidente della commissione Cultura del Senato, Roberto Marti (Lega) che ha anche ribadito la soddisfazione per lo sblocco di finanziamenti per 4 milioni di euro per i carnevali storici: «Ho riscontrato grande positività sia nel ministro Sangiuliano che nel presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, nel voler accogliere l’emendamento alla Manovra che permette una ripresa dei finanziamenti, che erano ormai bloccati, per i carnevali storici e che darà anche maggiore trasparenza e certezza degli interventi», ha aggiunto Marti.

«Siamo felicissimi della partecipazione di Mara Venier come madrina che dimostra sempre un grande affetto per la nostra terra. Ringrazio tutta la grande macchina organizzativa del nostro Carnevale. È l’unico modo per salvare questo nostro Paese e le cose belle che ci hanno lasciato i nostri avi». Ha spiegato infine il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. La Venier ha detto di essere molto orgogliosa e felice di partecipare. «La Puglia – spiega – la terra dei miei nonni e spero di poter venire anche un giorno prima e di riuscire a portare il mio nipotino».