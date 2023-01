La ripartizione Culture comunica che è in pubblicazione, a questo link, l’elenco dei beneficiari del contributo rivolto alle imprese e alle associazioni culturali – anno 2022 con l’indicazione dei relativi importi attribuiti.

L’importo complessivo disponibile, pari a € 414.000, è stato assegnato in base ai criteri contenuti nell’avviso, nel rispetto del regolamento comunale, alle realtà iscritte all’Albo comunale degli operatori culturali e di spettacolo (aggiornato al 2022). La graduatoria suddivisa in tre sezioni, già precedentemente pubblicate, è ripartita in progetti ammessi, progetti non ammessi e progetti non valutabili.

L’elenco dei soggetti beneficiari, distinti in base al regime di applicabilità della ritenuta d’acconto del 4%, vede complessivamente 68 progetti ammessi a contributo.

“Il bando per contributi alle associazioni e alle imprese culturali è fondamentale per sostenere le realtà del territorio, dalle più piccole alle più grandi, autentiche protagoniste dell’offerta cittadina complessiva che negli ultimi anni sta coinvolgendo sempre più tanto i cittadini quanto i turisti che scelgono di scoprire la nostra città – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -.

Insieme agli uffici stiamo lavorando intensamente alla programmazione del 2023, che annunceremo a breve e che vedrà nuovamente una particolare attenzione alla qualità delle proposte del cartellone estivo e al decentramento dell’offerta culturale”.