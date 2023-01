Sono circa 5mila le presenze a tavola negli agriturismi pugliesi nel giorno dell’Epifania. E’ quanto stimato la Coldiretti Puglia, sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra della Puglia, complici il clima mite e le giornate soleggiate attese per l’intero fine settimana. Vince la voglia di trovare buona tavola ma allo stesso tempo la tranquillità tipica degli agriturismi fuori città, e le strutture della Puglia, spiega Coldiretti, nel tempo hanno qualificato notevolmente la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi per sportivi, curiosi e ambientalisti. Tra i servizi offerti ci sono attività come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, e poi ancora corsi di cucina e wellness.

Intanto arriva già un primo bilancio delle festività natalizie e di fine anno. Oltre 1/3 della spesa media dei pugliesi durante il periodo è stato destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche in mercati, feste e sagre di Paese da riportare a casa come souvenir.

L’alimentazione, ha sottolineato la Coldiretti regionale, è diventata la principale voce del budget turistico anche grazie al valore storico e culturale del patrimonio enogastronomico locale che è diffuso su tutto il territorio e dalla cui valorizzazione dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico ed occupazionale. 329 specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, 60 cibi e vini certificati DOP e IGP. Punti di forza dei quasi mille agriturismi presenti in Puglia, custodi di qualità e tradizione. Una scelta sempre vincente, anche nel giorno dell’Epifania.